وولفرهامبتون يقطع الطريق على الاتحاد ويجدد عقد موتينيو

وأضاف: بالنسبة لتجديد العقد، الأمر يتعلق دائمًا بأن تحاول الوصول إلى حل يجعل الجميع سعداء، اللاعب والنادي، وهذا ليس أمرًا سهلاً على الدوام، لكن في النهاية ما يهم هو أننا سعداء بحدوث ذلك.