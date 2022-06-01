"ويستهام" يطلب عبدالرزاق حمدالله مهاجم "الاتحاد"

كشف وكيل لاعبين أرجنتيني في تصريحاتٍ خاصة لـ"سبق" أن إدارة نادي ويستهام لديها الرغبة في التعاقد مع لاعب الاتحاد المغربى عبدالرزاق حمدالله.
وقال وكيل اللاعبين سيلفيو فونتانا إنه يبحث عن رقم الهاتف الخاص باللاعب؛ لبدء المفاوضات معه؛ لنقله للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانتقل "حمدالله" البالغ من العمر 31 عاماً، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف الاتحاد، حيث وقع عقداً مع العميد يمتد لمدة عام ونصف.
وتوج "حمدالله" بالعديد من الألقاب، فكان هدافاً للدوري السعودي عامي 2019، 2020.
ونال المهاجم لقب أفضل لاعبي الدوري في موسم 2018-2019، كما سجل "حمدالله" في 13 مباراة متتالية محققاً أطول سلسلة تهديفية، وحصد لقب بطل الدوري مرة والسوبر مرتين.