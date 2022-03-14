يحتاج لأسبوعين من أجل العلاج والتأهيل .."إدواردو" يغيب عن موقعة الأهلي والهلال

بات في حكم المؤكد غياب محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أعلن النادي إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية.