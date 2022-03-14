يحتاج لأسبوعين من أجل العلاج والتأهيل .."إدواردو" يغيب عن موقعة الأهلي والهلال

بات في حكم المؤكد غياب محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أعلن النادي إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية.
وقال النادي الأهلي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بالتمزق وسيحتاج فترة أسبوعين من أجل العلاج والتأهيل قبل العودة إلى المشاركة في المباريات.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الـ 10 في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة.