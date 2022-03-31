يخوض خلاله 5 مباريات ودية .. "الاتفاق" يقيم معسكره الخارجي في أبوظبي

يُذكر أن الاتفاق قد بدأ مرحلته الإعدادية الأولى في الدمام خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا من 19 - 30 مارس ، حيث منح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الفريق راحة من 31 مارس - 6 إبريل على أن ينتظم جميع لاعبي الفريق يوم الخميس 7 إبريل في الدمام قبل المغادرة إلى أبو ظبي يوم الجمعة.