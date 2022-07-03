يزيد البكر يجري عملية الرباط الصليبي

أعلن نادي التعاون اليوم الأحد، إجراء الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول يزيد البكر عملية جراحية لإصلاح الرباط الصليبي في الركبة اليمنى بمستشفى اسبيتار بالدوحة.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى ظهر اليوم اللاعب يزيد البكر عملية جراحية إصلاح الرباط الصليبي في الركبة اليمنى تحت إشراف الطبيب بوبا بمستشفى اسبيتار بالدوحة".
وتابع: "دعواتنا للنجم يزيد بالسلامة والعودة سريعًا للملاعب" .
وكان اللاعب، قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى في منتصف يونيو الماضي، وذلك إثر إصابته في تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولية الماضية.
وخاض البكر مع التعاون 19 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم، مرر خلالها 3 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 7 مباريات بدوري أبطال آسيا، سجل فيها هدفين.