رياضة
يستمر حتى 23 رمضان .. تدشين برنامج اكتشاف ناشئات كرة القدم
دشنته إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي
ضمن برنامج خاص بالناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية، في مدينتي الرياض وجدة، دشنت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج مطلع شهر رمضان وحتى 23 من الشهر ذاته.
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب، ونشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عامًا حتى 17 عامًا، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة كرة القدم النسائية.
ويشرف على البرنامج، الألمانية مونيكا ستاب مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات، ودنى رجب مساعدة المدربة، كما سيضم الطاقم الفني للمدينتين مدربات وطنيّات حاصلات على الرخصة التدريبية B و C.