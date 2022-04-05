يستمر حتى 23 رمضان .. تدشين برنامج اكتشاف ناشئات كرة القدم

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب، ونشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عامًا حتى 17 عامًا، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة كرة القدم النسائية.