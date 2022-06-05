يسعى للحفاظ على الصدارة.. أخضر الصالات يواجه منتخب الكويت في بطولة غرب آسيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً (الاثنين)، بنظيره المنتخب الكويتي، في ثاني مبارياتهما على صالة نادي النصر الكويتي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.