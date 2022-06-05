رياضة

يسعى للحفاظ على الصدارة.. أخضر الصالات يواجه منتخب الكويت في بطولة غرب آسيا

يسعى للحفاظ على الصدارة.. أخضر الصالات يواجه منتخب الكويت في بطولة غرب آسيا
لاعب المنتخب السعودي للصالات يؤدون التدريبات
سبق
سبق

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً (الاثنين)، بنظيره المنتخب الكويتي، في ثاني مبارياتهما على صالة نادي النصر الكويتي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.

وأدى (أخضر الصالات) حصته التدريبية في صالة اللياقة والحديد (GYM)، بمقر إقامة البعثة وإجراء تمارين استشفائية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فلسطين السابقة، ثم قام المدير الفني للمنتخب بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، باستعراض بعض الحالات التي حدثت في المباراة ومناقشتها ومعالجتها وتفاديها في المباريات القادمة.

يذكر بأن (أخضر الصالات)، يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بنهاية منافسات الجولة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال.

الكويت
المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات
المنتخب الكويتي
بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org