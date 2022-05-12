يضم في طياته 7 رياضات.. انطلاق النسخة الثالثة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

يذكر أن تذاكر اليوم الأول من بطولة Pubg Mobile قد نفدت بالكامل وهذا دليل تشوّق الجمهور لحضور الدوري السعودي الإلكتروني بعد توقفه لعيد الفطر المبارك، وقد أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن رياضتين إلكترونيتين ستقام لهما بطولات بالدوري السعودي الإلكتروني الأول، وهما: رياضة League of Legends الإلكترونية ورياضة VALORANT الإلكترونية، ليبلغ مجمل بطولات الدوري الإلكتروني سبع بطولات؛ سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتلبية جميع رغبات الجمهور.