ينتظر جاهزية "الغنام".. "النصر" يقترح الإمارات لمعسكره الخارجي

تسعي إدارة نادي النصر لتجهيز معسكر خاص بالفريق الأول لكرة القدم (خارجي) نهاية شهر رمضان المقبل؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشار عدد من التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن النادي العاصمي ينوي المشاركة في دورة رباعية، أو البحث عن مباريات ودية تجريبية مع نهاية الدوري.

من جانب آخر، لا يزال الظهير الأيمن للأصفر، سلطان الغنام يواصل برنامجه التأهيلي من الإصابة بتمزق في الأربطة الجانبية لمفصل القدم.

يُذكر أن النصر يحتل المركز الرابع بـ45 نقطة، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويواجه نظيره الفيحاء، غداً الخميس، في افتتاح الجولة 25 من دوري المحترفين.