أصبحت اليابانية يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حينما قادت مباراة ملبورن سيتي الأسترالي وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي، اليوم الخميس على ملعب باثوم ثاني في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا 2022، والتي انتهت بفوز الفريق الأسترالي (2-1).
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اختيار طاقم الحكمات الياباني إلى جانب مقيمة الحكام ويديا حبيبة بنت شمسوري من ماليزيا والحكمة المساعدة كيم كيونغ-مين من كوريا الجنوبية للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وقد شاركت كيم في إدارة مباراة كيتشي وتشيانغراي يونايتد يوم 16 إبريل ضمن المجموعة العاشرة.
ويؤكد هذا التكليف التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطوير وتعزيز كرة القدم النسائية على كل المستويات، وضمان مواصلة الحكمات الآسيويات الحصول على أفضل المؤهلات للسطوع على المستوى العالمي.