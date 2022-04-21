أصبحت اليابانية يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حينما قادت مباراة ملبورن سيتي الأسترالي وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي، اليوم الخميس على ملعب باثوم ثاني في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا 2022، والتي انتهت بفوز الفريق الأسترالي (2-1).