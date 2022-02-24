"يويفا" يدرس بديلاً لروسيا لاستضافة النهائي الأوروبي

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساعيه لوضع خطط طوارئ بشأن المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان المفترض أن يستضيف ملعب جازبروم أرينا في سان بطرسبرغ الذي يتسع لـ 68 آلف مشجع، المباراة النهائية لدوري الأبطال، غير أن "يويفا" قد يجد نفسه مضطرًا لنقل البطولة من روسيا.

تزامن ذلك مع قيام موسكو بشنّ هجوم عسكري على أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث سمع دوي الانفجارات في العاصمة كييف كما تردد وقوع انفجارات أخرى في أوديسا وخاركيف.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فإن "يويفا" يراقب الأوضاع عن كثب، تمهيدًا لحرمان روسيا من حق استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر لها يوم 28 مايو المقبل.