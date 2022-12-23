حساب "كأس العالم" يثير تفاعلاً حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
و نشر الحساب الرسمي لـ"كأس العالم" صورة للنجم البرتغالي رونالدو مع تغريدة، كتب فيها "إن النصر لا يأتي سوى بالعمل المتواصل.. أما العالمية فتحتاج عزيمة كريستيانو القوية".
هذه التغريدة أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط المغردون ذلك بقرب انتقال وشيك للنجم البرتغالي لصفوف نادي النصر السعودي.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، عقب إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد، بعد بضعة أشهر من التوتر والشد والجذب بينه وبين الفريق الإنجليزي.
وكشفت صحيفة "ماركا" أن عقد رونالدو يمتد مع النصر حتى 2030، وتفاصيل العقد تشير إلى أنه سيكون لاعبًا لمدة 2.5 عام على أن يصبح في المدة المتبقية من العقد سفيرًا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان، والذي سيقدم لاستضافة مونديال 2030.
وتضيف الصحيفة الإسبانية أن النصر سيتخلى عن 3 لاعبين من أجل ضمان أن يتوافق تسجيل رونالدو مع لوائح اللعب المالي النظيف. وأوضحت أن 200 مليون يورو في الموسم، الذي حكي عنه، سيدفع للاعب في مدة 2.5 عام على أن يزيد المبلغ عندما يصبح سفيرًا للملف الثلاثي.