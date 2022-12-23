حساب "كأس العالم" يثير تفاعلاً حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

وتضيف الصحيفة الإسبانية أن النصر سيتخلى عن 3 لاعبين من أجل ضمان أن يتوافق تسجيل رونالدو مع لوائح اللعب المالي النظيف. وأوضحت أن 200 مليون يورو في الموسم، الذي حكي عنه، سيدفع للاعب في مدة 2.5 عام على أن يزيد المبلغ عندما يصبح سفيرًا للملف الثلاثي.