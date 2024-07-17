"الهلال" يحصل على لقب أقوى علامة تجارية لأندية كرة القدم في السعودية

نجح نادي الهلال في الحصول على لقب أقوى علامة تجارية لأندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.
وتعمل الأندية السعودية على تعزيز دور الرياضة عن طريق الاستثمار في اللاعبين النجوم والملاعب والبنية التحتية؛ ممّا يعزّز القدرة التنافسية للدوري السعودي للمحترفين.
ويحتلّ نادي الهلال المركز الأول؛ بحسب "brandfinance" من حيث قوة العلامة التجارية بين أفضل 10 علامات تجارية لأندية كرة القدم في السعودية.
وجاء في المركز الثاني نادي النصر، بينما وقع نادي الاتحاد الثالث كأقوى العلامات التجارية لأندية كرة القدم السعودية.
وفى نفس السياق تصدّر ريال مدريد الإسباني قائمة النادي الأعلى علامة تجارية لأندية كرة القدم قيمة وأقوى في العالم، متجاوزًا نادي مانشستر سيتي.
وساعدت استثمارات الهلال في التعاقدات، بما في ذلك التعاقد مع نيمار وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش؛ على هيمنة النادي على الدوري السعودي للمحترفين، وعزّزت مكانته كعلامة تجارية رائدة في مجال كرة القدم في المنطقة.