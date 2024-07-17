"الهلال" يحصل على لقب أقوى علامة تجارية لأندية كرة القدم في السعودية

وساعدت استثمارات الهلال في التعاقدات، بما في ذلك التعاقد مع نيمار وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش؛ على هيمنة النادي على الدوري السعودي للمحترفين، وعزّزت مكانته كعلامة تجارية رائدة في مجال كرة القدم في المنطقة.