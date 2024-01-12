تعرّف على أبرز أرقام كأس آسيا 2023

تم تحديد مصير نهائيين فقط لبطولة كأس آسيا من خلال ركلات الترجيح، وفي المرتين كانت السعودية هي المنتصرة، حيث حافظت على هدوء أعصابها للتغلب على جمهورية كوريا في عام 1988، ثم أمام الإمارات في عام 1996، وفي المرتين بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي.