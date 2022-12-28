الشباب يخسر خدمات "آرون" لـ 60 يومًا .. والفريق يكثف تحضيراته لمواجهة الاتفاق

وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب أرون سالم ، أمس ، عن إصابته بقطع في أربطة مفصل القدم، ويحتاج اللاعب إلى فترة علاج تمتد إلى شهرين. يُشار إلى أنه أُصيب في مباراة الفريق أمام الفتح ضمن مباريات دوري روشن السعودي.