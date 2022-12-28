الشباب يخسر خدمات "آرون" لـ 60 يومًا .. والفريق يكثف تحضيراته لمواجهة الاتفاق

تلقى نادي الشباب خبرًا صادمًا عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول "آرون" بقطع في أربطة مفصل القدم.
وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب أرون سالم ، أمس ، عن إصابته بقطع في أربطة مفصل القدم، ويحتاج اللاعب إلى فترة علاج تمتد إلى شهرين. يُشار إلى أنه أُصيب في مباراة الفريق أمام الفتح ضمن مباريات دوري روشن السعودي.
وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك تأهبًا للقاء فريق الاتفاق يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري روشن السعودي.
استهل المدرب حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة، تلاها المدرب بتدريبات تكتيكية، واختتم المران بتدريبات على تنفيذ الكرات الثابتة.