بمشاركة 23 لاعبًا.. الأخضر تحت 17 يدشّن معسكر كرواتيا

واستدعى المدرب الفرنسي ستيفان سالينت "23" لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، وبدر كابلي، وعبدالإله نصيف، ويوسف الطحان، وعبدالسلام برناوي، وياسين خالد، ومهند الحارثي، ورياض يامي، وسعد المطيري، وياسر الظفيري، وقاسم سلطان، وجاذوب الظفيري، وفرحة الشمراني، ومحمد هزازي، ورامز العطار، ونواف الجناحي، وعمار اليهيبي، وعبدالعزيز البيشي، وفارس يوسف، ونواف الدوسري، ومحمد العيسي، ومحمد المولد، ونواف البشري.