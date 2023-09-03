بمشاركة 23 لاعبًا.. الأخضر تحت 17 يدشّن معسكر كرواتيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا، والذي يمتدّ حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري.
واستدعى المدرب الفرنسي ستيفان سالينت "23" لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، وبدر كابلي، وعبدالإله نصيف، ويوسف الطحان، وعبدالسلام برناوي، وياسين خالد، ومهند الحارثي، ورياض يامي، وسعد المطيري، وياسر الظفيري، وقاسم سلطان، وجاذوب الظفيري، وفرحة الشمراني، ومحمد هزازي، ورامز العطار، ونواف الجناحي، وعمار اليهيبي، وعبدالعزيز البيشي، وفارس يوسف، ونواف الدوسري، ومحمد العيسي، ومحمد المولد، ونواف البشري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية، مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ويواصل أخضر 17 مساء يوم غدٍ الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي، والذي يشارك خلاله في الدورة الدولية في كرواتيا.
الجدير بالذكر أن الدورة الدولية في كرواتيا التي تتخلّل المعسكر الإعدادي، تضمّ إلى جانب "الأخضر" منتخبات: بولندا، النمسا، وكرواتيا المستضيف.