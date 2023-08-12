دوري روشن: الطائي يتخطى عقبة ضمك بهدف الحرابي

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في تحقيق انتصار ثمين على ضيفه فريق ضمك بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024م لدوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول لم يرتقِ مستوى الفريقين فيه إلى طموحات الجماهير؛ إذ انحصر اللعب في أغلب أوقاته وسط الميدان؛ ما أدى إلى قلة الفرص السانحة للتسجيل؛ لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني تمكَّن الطائي من تسجيل هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة الـ79 عن طريق عبدالعزيز الحرابي مستغلاً تمريرة عرضية مميزة من راكان الشملان، وضعته بحالة انفراد أمام المرمى؛ فلم يتوانَ في إيداعها الشباك.
وبهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 3 نقاط؛ وضعته بالمركز الثاني، بينما بقي فريق ضمك من دون أي نقطة في المركز الـ17(قبل الأخير) مؤقتًا.