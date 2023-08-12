دوري روشن: الطائي يتخطى عقبة ضمك بهدف الحرابي

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في تحقيق انتصار ثمين على ضيفه فريق ضمك بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024م لدوري روشن السعودي للمحترفين.