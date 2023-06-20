توتنهام الإنجليزي ونجمه يحسمان موقفهما من عرض الاتحاد

كشف نادي توتنهام هوتسبير، عن موقفه بشأن بيع عقد نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً لشبكة "ESPN" العالمية الشهيرة، فإن نادي توتنهام رفض جميع العروض المقدمة لكسب خدمات مهاجم الكوري الجنوبي، صاحب "الـ30 ربيعاً".
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، رفض توتنهام، للعرض السعودي، الذي يخطط لاستمرار سون مع الفريق خلال الموسم الجديد.
وكانت تقارير ذكرت أن نادي الاتحاد قدم عرضاً يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لضم نجم توتنهام، بالإضافة إلى عقد مدته 4 سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل سون.
من جانبه، رد الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي، على عرض نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية الحالية.
قال سون في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو بأن لديه الكثير من الأشياء التي يريد فعلها في البريميمرليج، حيث لا يهتم بالأموال في الوقت الحالي، ويهتم بتقديم الكرة التي يفتخر بها.
وأكد سون بأن ما يهمه هو اللعب في الدوري المُفضل له، ويتمنى البقاء في صفوف توتنهام سنوات قادمة.
وينتهي عقد سون مع توتنهام في 2025، ولا يزال لاعباً مهماً مع السبيرز بعد أن سجل 145 هدفاً في 371 مباراة منذ انضمامه للفريق اللندني، قادماً من باير ليفركوزن في صيف 2015.
يذكر أن اتحاد جدة نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اقترابه من الإعلان عن صفقة نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.