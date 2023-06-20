توتنهام الإنجليزي ونجمه يحسمان موقفهما من عرض الاتحاد

قال سون في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو بأن لديه الكثير من الأشياء التي يريد فعلها في البريميمرليج، حيث لا يهتم بالأموال في الوقت الحالي، ويهتم بتقديم الكرة التي يفتخر بها.