بدء العد التنازلي.. أبطال المصارعة العالميون يصلون المدينة المنورة للمشاركة في حدث رياضي استثنائي

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة إيمان باجنيد المدير العام لمجموعة باكستيج لتنظيم المعارض وصناعة الفعاليات والاستثمار السياحي: إن "تواصل كافة الاستعدادات لضمان تكامل التحضيرات اللازمة لانطلاق الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر في المملكة وفقاً للخطط الموضوعة، بالإضافة إلى أن الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق، إذ تتأهّب فرق العمل لتقديم نسخةٍ أولى نموذجية من دورة الألعاب السعودية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة، تجسيداً لرؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وترجمة الدعم غير المحدود من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة؛ لتسهيل كافة الخدمات لنجاح هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة".