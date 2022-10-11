بدء العد التنازلي.. أبطال المصارعة العالميون يصلون المدينة المنورة للمشاركة في حدث رياضي استثنائي

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة المصارعة (SPW.3N9) تحت إشراف وزارة الرياضة وبتنظيم من مجموعة باكستيج لتنظيم المعارض وصناعة الفعاليات والاستثمار السياحي والتي تشهدها المدينة المنورة للمرة الأولى خلال العام 2022 المنعقدة في الصالة المغلقة، مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة (الستاد الرياضي) من الساعة 07:00 مساء الى 12:00 صباحا بتاريخ 14-15 أكتوبر 2022م، إذ تجري الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق الفعالية الكبرى خلال الساعات القادمة بمشاركة أبطال من المملكة العربية السعودية وخارجها ويتنافسون في أجواء رياضية حماسية.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة إيمان باجنيد المدير العام لمجموعة باكستيج لتنظيم المعارض وصناعة الفعاليات والاستثمار السياحي: إن "تواصل كافة الاستعدادات لضمان تكامل التحضيرات اللازمة لانطلاق الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر في المملكة وفقاً للخطط الموضوعة، بالإضافة إلى أن الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق، إذ تتأهّب فرق العمل لتقديم نسخةٍ أولى نموذجية من دورة الألعاب السعودية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة، تجسيداً لرؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وترجمة الدعم غير المحدود من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة؛ لتسهيل كافة الخدمات لنجاح هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة".
وأضافت: "من هذا المنطلق تتقدم شركة باكستيج بالشكر والامتنان للجهات المشاركة في هذا الحدث؛ لكونهم شركاء نجاح، وأشكر الجهات وزارة الرياضة والأمن العام والهلال الأحمر السعودي ووزارة الدفاع ومستشفى القوات المسلحة بالمنطقة".
وقال المدير التنفيذي لشركة باكستيج المنظمة للبطولة الدكتور يعقوب البشاوري، إن "بطولة المصارعة حدث نوعي في المدينة المنورة بمشاركة أبطال من المملكة العربية السعودية، وبطل الاتحاد الكابتن السعودي نايف المطيري، وبحضور بطلين من أبطال المصارعة الحرة العالميين أوستن، وسين كارا، وهذه بحد ذاتها إضافة نوعية لهذا الحدث، وتتميز البطولة بأنها أول مرة تقام في المدينة المنورة، وإن شاء الله تكون مستدامة لتنوع الفعاليات في المنطقة".
وأضاف: "نحن بإذن مقبلون على عدة فعاليات قادمة غير هذه الفعالية لمدة ستة أشهر لأربع فعاليات متنوعة بدايتها بالمصارعة الحرة ومن ثم (سباق السيارات) وبعدها (معرض المصانع الوطنية) تستضيفه الغرفة التجارية"، و(معرض الأناقة والجمال)، ويشمل الجنسين الرجال والنساء، ويُعتبر حدثاً نوعياً".
وتابع البشاوري: "تعاون الجهات الحكومية الذي سهل علينا نجاحات كثيرة، وهذا ليس بغريب عن قيادتنا الرشيدة، والدعم اللامحدود من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشباب في كافة المجالات، وأنا بدوري أشكر فريق العمل وأشكر كافة العاملين معنا في مجموعة باكستيج من شباب وبنات على حرصهم وجهدهم ومتابعتهم لنجاح هذه البطولة للمصارعة وغير هذه البطولة، وإن شاء الله سوف يكون حدثاً مبهراً في منطقة المدينة المنورة".