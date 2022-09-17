المنتخب المغربي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه

استقبل ملعب الثمامة، أحد الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، مجموعة من مشجعي المنتخب المغربي قبل أسابيع قليلة من استضافة الملعب المونديالي مباراتين لمنتخب أسود الأطلس، خلال مشاركته في منافسات مونديال كرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه.
وتعرّف المشجعون المغاربة خلال الجولة التعريفية على مرافق الملعب، الذي يتسع لأكثر من 40 ألف مشجّع، ويشهد انطلاق مشوار المغرب في المونديال المرتقب بمواجهة بلجيكا، صاحب المركز الثالث في النسخة السابقة من كأس العالم، ثم مباراته مع كندا في الأول من ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن منتخب المغرب يشارك في المونديال للمرة الثانية على التوالي، وشهدت نسخة 1986 أفضل إنجاز لأسود الأطلس في المونديال، حيث نجح الفريق في الوصول إلى دور الستة عشر بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت إنجلترا وبولندا والبرتغال، إلا أن الجمهور المغربي يتطلع إلى تحقيق إنجاز أكبر في هذا المونديال، وعلى أرض عربية هذه المرة، حيث يزخر الفريق بنخبة من أفضل لاعبي العالم، ومن بينهم أشرف حكيمي وحكيم زياش.
ويستهل منتخب أسود الأطلس مشواره في المونديال يوم 23 نوفمبر في ملعب البيت بمباراته أمام كرواتيا، وصيف النسخة الماضية من كأس العالم، لحساب المجموعة السادسة، قبل مواجهة منتخبي بلجيكا وكندافي ملعب الثمامة.