المنتخب المغربي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه

يشار إلى أن منتخب المغرب يشارك في المونديال للمرة الثانية على التوالي، وشهدت نسخة 1986 أفضل إنجاز لأسود الأطلس في المونديال، حيث نجح الفريق في الوصول إلى دور الستة عشر بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت إنجلترا وبولندا والبرتغال، إلا أن الجمهور المغربي يتطلع إلى تحقيق إنجاز أكبر في هذا المونديال، وعلى أرض عربية هذه المرة، حيث يزخر الفريق بنخبة من أفضل لاعبي العالم، ومن بينهم أشرف حكيمي وحكيم زياش.