بالفيديو.. كريستيانو رونالدو ينقذ فريقه من هدف محقق

فعل كريستيانو رونالدو كل شيء ممكن في المباراة التي جمعت فريقه مع الأهلي مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز النصر بأربعة أهداف -كان لرونالدو هدفين منها- مقابل ثلاثة.
وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لهجمة أهلاوية أنقذها رونالدو ببراعة من أمام مرمى فريقه؛ علمًا بأنه مهاجم؛ إلا أنه تَراجع للخلف لمساندة مدافعي فريقه.
وبينما يتواجد اثنان من لاعبي الأهلي خلف الظهير الأيمن سلطان الغنام؛ قام رونالدو بالتغطية عليهما، وقطع الكرة العرضية، وحوّلها لركنية قبل أن يصطادها أحد هؤلاء الاثنين ويُسكنها الشباك.