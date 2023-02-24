صافرة رومانية تضبط مباراة العدالة والخليج

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم التحكيم التي ستقود مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة 18 لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023م، المسماة "جولة يوم التأسيس ".
حيث عين طاقم تحكيم روماني لإدارة مباراة العدالة وضيفه الخليج، بقيادة الحكم رادو بيترسكو على أن يساعده مواطناه جيورجيها سيباستيان كمساعد أول، و غريغوريو ميرسيا مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو بقيادة الروماني أوفيديو هاتيجان بمساعدة من الحكم السعودي أحمد العتيق.
واختار الحكم الوطني عبدالصمد بكري لقيادة مباراة أبها ونظيره الوحدة، وسيعاونه عبدالرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، على أن تكون غرفة الفيديو تحت إشراف سامي الجريس، بمساعدة من ياسر السلطان.