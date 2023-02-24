صافرة رومانية تضبط مباراة العدالة والخليج

حيث عين طاقم تحكيم روماني لإدارة مباراة العدالة وضيفه الخليج، بقيادة الحكم رادو بيترسكو على أن يساعده مواطناه جيورجيها سيباستيان كمساعد أول، و غريغوريو ميرسيا مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو بقيادة الروماني أوفيديو هاتيجان بمساعدة من الحكم السعودي أحمد العتيق.