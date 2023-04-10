تتويج سيدات الهلال بكأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة

حقق فريق الهلال كأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة للسيدات التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالرياض وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق فينكس A بنتيجة شوطين دون مقابل 25/14 , 25/21.
وتوجت عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية أحلام العمري لاعبات الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ونالت لاعبات فينكس A الميداليات الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميداليات البرونزية لفريق بسترز يذكر أن البطولة شارك فيها 13 فريقاً لعبت بنظام خروج المغلوب.
جائزة أفضل ضاربة مركز 4 للاعبة الهلال مارسيلا
جائزة أفضل ضاربة مركز 3 للاعبة الهلال رهف الفالح
جائزة أفضل مركز 2 للاعبة الهلال دايا
جائزة أفضل معد للاعبة الهلال رهف العياضي
جائزة أفضل ليبرو للاعبة فينكس A نهى العمران
جائزة أفضل شامل للاعبة فينكس A ايملي.
من جهة أخرى أكدت عضو اللجنة النسائية ورئيسة اللجنة الفنية بالبطولة مها ناصر أن البطولة شهدت مستوى فنياً أكثر من رائع وشاهدنا الحماس من جميع اللاعبات حتى آخر مباراة التي تميزت بالإثارة والمتعة وقد استحق الهلال كأس البطولة عطفاً على المستويات التي قدمتها اللاعبات.
وتابعت: "دعم رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي والأستاذة أحلام العمري والأستاذة حنان القحطاني كان وراء تحقيق النجاح ولله الحمد وأتمنى أن نشاهد بطولات ومشاركات قادمة يساهم في تكوين قاعدة قوية من اللاعبات تساهم في دعم وبناء منتخب قوي للسيدات.