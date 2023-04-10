تتويج سيدات الهلال بكأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة

من جهة أخرى أكدت عضو اللجنة النسائية ورئيسة اللجنة الفنية بالبطولة مها ناصر أن البطولة شهدت مستوى فنياً أكثر من رائع وشاهدنا الحماس من جميع اللاعبات حتى آخر مباراة التي تميزت بالإثارة والمتعة وقد استحق الهلال كأس البطولة عطفاً على المستويات التي قدمتها اللاعبات.