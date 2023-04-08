صدارة الاتحاد في قبضة الوحدة.. وانتفاضة النصر "تزعج" الفيحاء

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين بأربع مواجهات مرتقبة، منها 3 مواجهات في توقيت واحد (العاشرة مساء)، ولقاء وحيد عند (الحادية عشرة مساء).
على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يحل الباطن ضيفًا على نظيره أبها عند العاشرة مساء.
لقاء مهم جدًّا للباطن في رحلة الهروب من ذيل قائمة الترتيب، فيما يأمل أبها الاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره التعاون عند العاشرة مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
مواجهة صعبة للاتفاق، الذي يأمل العودة من القصيم ولو بنقطة التعادل من أجل مواصلة السير لمناطق الوسط.
يستضيف الفيحاء نظيره النصر عند العاشرة مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
لقاء حاسم للنصر للبحث عن النقاط الثلاث التي تدفعه نحو الصدارة في حال تعثر الاتحاد أمام الوحدة. وفي المقابل يأمل الفيحاء وضع بصمته في مباراة كبيرة أمام منافس قوي لنيل لقب الدوري، والخروج ولو بنقطة التعادل.
قمة الغربية المنتظرة تجمع الوحدة وضيفه الاتحاد عند الحادية عشرة مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
مواجهة صعبة للاتحاد المتصدر؛ كون أي تعثر ولو بالتعادل السلبي أو الإيجابي أمام الوحدة قد يهدي الصدارة للنصر في حال تخطي الأخير عقبة الفيحاء.
وفي الجانب الآخر لا يزال الفرسان في دائرة الخطر نظرًا لموقعهم المتأخر في سُلم الترتيب. وقد يستفيد الفريق من عاملَي الأرض والجمهور في قمة الغربية المنتظرة، ويحقق انتصارًا صعبًا، يدفعه مراكز عدة نحو مناطق الأمان.