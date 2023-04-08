صدارة الاتحاد في قبضة الوحدة.. وانتفاضة النصر "تزعج" الفيحاء

وفي الجانب الآخر لا يزال الفرسان في دائرة الخطر نظرًا لموقعهم المتأخر في سُلم الترتيب. وقد يستفيد الفريق من عاملَي الأرض والجمهور في قمة الغربية المنتظرة، ويحقق انتصارًا صعبًا، يدفعه مراكز عدة نحو مناطق الأمان.