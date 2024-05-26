"تايكوندو الشباب" يواصل السيطرة على بطولات الموسم بمختلف درجاته

واصل فريق الشباب للتايكوندو، سيطرته الكاملة على بطولات الموسم، بمختلف درجاته وفئاته.
جاء ذلك بعد أن حل الفريق في صدارة بطولتين نظمتا في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وجرت منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للشباب والدرجة الأولى، بمشاركة 513 لاعبًا، يمثلون 48 ناديًا، وتحت إدارة 40 حكمًا.
وانتزع الليوث كأس الدرجة الأولى، وحل أبها ثانيًا، والاتحاد ثالثًا، والهلال رابعًا.
وفي درجة الشباب، جاء الشباب أولاً، والسلام ثانيًا، وأبها ثالثًا، والحريق رابعًا.
وبذلك يكتمل عقد المتأهلين رسميًا لنهائي كأس السوبر السعودي 2024م، والمقرر انطلاقه نهاية الأسبوع المقبل.