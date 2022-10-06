‬الإثارة تتواصل في دوري ممتاز الطائرة.. اليرموك يستضيف النصر والوحدة يلتقي الترجي

تقام يوم السبت مباراتان، يلتقي ضمك والفيصلي في المباراة الأولى على صالة وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء أمين الطريفي حكمًا أول، وهاني سنان حكمًا ثانيًا، وعبد الله آل دكين مسجلًا.