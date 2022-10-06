‬الإثارة تتواصل في دوري ممتاز الطائرة.. اليرموك يستضيف النصر والوحدة يلتقي الترجي

تتواصل الإثارة والمتعة مع بداية الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين غدًا الجمعة.
يلتقي اليرموك والنصر على ملعب وزارة الرياضة بجازان عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء سامي أمين حكمًا أول، وخالد الحديثي حكمًا ثانيًا، وماجد خميس مسجلًا.
ويستضيف الوحدة نظيره الترجي على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، وعبدالعزيز الرميحي حكمًا ثانيًا، وعبدالله أمين مسجلًا.
تقام يوم السبت مباراتان، يلتقي ضمك والفيصلي في المباراة الأولى على صالة وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء أمين الطريفي حكمًا أول، وهاني سنان حكمًا ثانيًا، وعبد الله آل دكين مسجلًا.
وعلى نفس الصالة يحل الأهلي ضيفًا على أبها في المباراة الثانية عند الساعة الـ6 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، ومحمد الهزيم حكمًا ثانيًا، وخالد مانع مسجلًا.
وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بمباراتين؛ في الأولى يلتقي الابتسام والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، ومنصور القحطاني حكمًا ثانيًا، وياسر إسماعيل مسجلًا.
في الثانية يلعب الخليج والهلال على صالة نادي الخليج عند الساعة الـ4 عصرًا، يقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكمًا أول، وعبدالله الوردي حكمًا ثانيًا، وعادل البطاط مسجلًا.