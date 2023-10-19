المدافع "آدم ماروسيتش" لاعب لاتسيو يقترب من الانتقال إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد من المونتنيغري "آدم ماروسيتش"، لاعب لاتسيو الإيطالي، خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لذات التقارير التي نشرها حساب "lazio4arab": فإن نادي الهلال يقترب من ضمّ المدافع "آدم ماروسيتش"، في نهاية الموسم ليكون رفقة زميله السابق "سيرجي سافيتش".
وأشارت ذات التقارير إلى أن "كيزمان" وكيل أعمال "ماروسيتش" هو نفسه وكيل "سيرجي"، ولديه علاقة جيدة مع المسؤولين في السعودية، كما أن ناديه الإيطالي لا يمانع رحيله.
يلعب "آدم ماروسيتش" البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي لاتسيو الإيطالي منذ يوليو 2017، قادمًا من أوستيند البلجيكى، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 8 ملايين يورو.