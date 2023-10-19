المدافع "آدم ماروسيتش" لاعب لاتسيو يقترب من الانتقال إلى الهلال

يلعب "آدم ماروسيتش" البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي لاتسيو الإيطالي منذ يوليو 2017، قادمًا من أوستيند البلجيكى، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 8 ملايين يورو.