بحضور "البلطان" .. الشباب يفتح ملف العدالة

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الأحد، بعد عودة اللاعبين من راحة يوم أمس، وذلك تحضيرًا لمواجهة العدالة، الأربعاء المقبل، في افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن.
استهل المدير الفني مورينو حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية، عقب ذلك قسم الحصة التدريبية إلى جزءين، الأول اشتمل على تدريب لياقي بالكرة تضمن إنهاء الهجمة في المرمى بإشراف مدرب اللياقة، فيما خصص الجزء الثاني لتطبيق تمارين تكتيكية ركز من خلالها على الضغط على المنافس والاستحواذ على الكرة، ثم اختتمت التدريبات بمناورة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق تدريبات تكتيكية منوعة.
يُذكر أن الشباب يتصدر دوري روشن برصيد 9 نقاط ، بفارق الأهداف عن الهلال (الثاني).