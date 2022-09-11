بحضور "البلطان" .. الشباب يفتح ملف العدالة

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الأحد، بعد عودة اللاعبين من راحة يوم أمس، وذلك تحضيرًا لمواجهة العدالة، الأربعاء المقبل، في افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن.