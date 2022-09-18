في بطولة كرواتيا الدولية.. أخضر الصالات يهزم سان مارينو ويتوّج بالفضية

حقّق المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، المركز الثاني والميداليات الفضية في البطولة الدولية التي اختتمت اليوم الأحد، في كرواتيا، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، بعد فوزه على نظيره منتخب سان مارينو بنتيجة 5-1، في ختام مباريات البطولة.
وتمكّن أخضر الصالات من فرض سيطرته وأسلوبه منذ بداية اللقاء حتى تمكن من تسجيل خمسة أهداف؛ سُجلت عن طريق: عبد الإله العتيبي "هدفين"، وناصر الحارثي، وعبد الله مغربي، وفرحان الأسمري.
وبذلك ينهي أخضر الصالات المرحلة الأخيرة من استعداداته وتحضيراته لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
هذا، وستعود بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، غدًا الاثنين، إلى أرض الوطن، قبل التوجه إلى الكويت يوم "الجمعة" المقبل.
يذكر أن "أخضر الصالات" أوقعتْه قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، الذي أُجريت في مايو الماضي؛ في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: اليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.