في بطولة كرواتيا الدولية.. أخضر الصالات يهزم سان مارينو ويتوّج بالفضية

حقّق المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، المركز الثاني والميداليات الفضية في البطولة الدولية التي اختتمت اليوم الأحد، في كرواتيا، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، بعد فوزه على نظيره منتخب سان مارينو بنتيجة 5-1، في ختام مباريات البطولة.