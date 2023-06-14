الصحافة العالمية تشكل فريق الأحلام للدوري السعودي.. تعرفوا عليه

يتصدر الدوري السعودي للمحترفين سوق الانتقالات في كرة القدم، مع قرب التوقيع مع أسماء عالمية، وبعدما ضم قبل أشهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم جذب خلال الميركاتو الصيفي الحالي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.