حمدالله والمحمدي يتقدمان تشكيلة المغرب لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، قائمة "أسود الأطلس" التي ستواجه منتخب الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا .
ويخوض أسود الأطلس بداية من يوم الخميس 8 يونيو 2023 معسكراً اعدادياً مغلقًا تحسبًا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي الرأس الاخضر (لقاء ودي)، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وجنوب أفريقيا على ملعب "سوكر سيتي" بجوهانسبرغ يوم السبت 17 يونيو 2023، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل بساحل العاج.
وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني عن قائمة استدعاها الركراكي، وتضم 28 لاعبًا، اثنان منهم يلعبان في دوري روشن السعودي للمحترفين، وشهدت القائمة عودة مهاجم نادي لاغونتواز البلجيكي طارق تيسودالي وأسامة الإدريسي، لاعب فينورد الهولندي، واستدعاء إسماعيل قندوس لاعب سان جيلواز البلجيكي لأول مرة.
وفيما يلي قائمة اللاعبين:
حراسة المرمى: يوسف المطيع – مهدي بنعبيد – منير المحمدي – ياسين بونو
الدفاع: آدم ماسينا – فهد موفي – عبدالكبير أبقار – جواد الياميق – أشرف داري – إسماعيل قندوس – نصير مزراوي – غانم سايس – نايف أكرد – أشرف حكيمي
الوسط: سفيان بوفال – إلياس الشاعر – حكيم زياش – عمران لوزا – يوسف مالح – عبدالحميد الصبيري – سفيان أمرابط – أسامة إدريسي.
الهجوم: طارق تيسودالي – عبدالرزاق حمدالله – وليد شديرة – أنس الزروري – يوسف النصيري – زكرياء أبو خلال.