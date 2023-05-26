حمدالله والمحمدي يتقدمان تشكيلة المغرب لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

ويخوض أسود الأطلس بداية من يوم الخميس 8 يونيو 2023 معسكراً اعدادياً مغلقًا تحسبًا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي الرأس الاخضر (لقاء ودي)، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وجنوب أفريقيا على ملعب "سوكر سيتي" بجوهانسبرغ يوم السبت 17 يونيو 2023، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل بساحل العاج.