الاتفاق يجري تدريبه الرئيس.. قبل مواجهة الباطن في الجولة الثالثة من دوري روشن

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريبات لياقية، ثم تدريب المربعات من خلال مجموعتين للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بتنفيذ لاعبي الفريق تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.