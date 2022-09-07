الاتفاق يجري تدريبه الرئيس.. قبل مواجهة الباطن في الجولة الثالثة من دوري روشن

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه الرديف بالنادي.
يأتي ذلك استعدادًا لاستضافة الاتفاق نظيره الباطن ضمن منافسات الجولة الـ3 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريبات لياقية، ثم تدريب المربعات من خلال مجموعتين للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بتنفيذ لاعبي الفريق تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
من جانب آخر أكّد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق محمد الدعلان على جاهزية فريقه الأول لكرة القدم قبل مواجهة ضيفهم فريق الباطن، مشيرًا إلى أن الرغبة كبيرة في الظفر بالنقاط الثلاث وتسجيل الانطلاقة نحو المراكز المتقدمة في دوري روشن السعودي. وبيّن الدعلان أن إدارة ناديه قد استكملت كافة الإجراءات لتسجيل المدافع المقدوني داركو ثامن لاعبي الاتفاق الأجانب.