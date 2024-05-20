في نسختها الثانية.. تتويج سيدات الشباب بلقب بطولة الصالات لكرة القدم

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بن بهيان، فريق الشباب بلقب البطولة التنشيطية لكرة قدم الصالات للسيدات في نسختها الثانية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نجمة جدة بنتيجة 22 مقابل هدفين.
أُقيمت المباراة مساء اليوم الاثنين، على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض، بحضور مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، ورئيس نادي الشباب محمد المنجم، ورئيس نادي نجمة جدة دكتور عمرو حافظ.
وحصل الشباب على جائزة مالية بقيمة 400 ألف ريال، بينما حل نجمة جدة في المركز الثاني وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث القادسية بجائزة قدرها 100 ألف ريال.
وشهدت البطولة مشاركة 18 فريقاً تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث تأهل المتصدر من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية التي جرت بنظام خروج المغلوب.
كما حصلت اللاعبة منة طارق من فريق العنقاء على جائزة هدافة البطولة، في حين فازت اللاعبة لين محمد من فريق الشباب بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، وحصلت بسمة محمود حارسة مرمى فريق الشباب على جائزة أفضل حارس مرمى بعدما استقبلت 3 أهداف فقط خلال البطولة.
من جانبها، عبرت مديرة إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد، عن شكرها وتقديرها لجميع الفرق المشاركة في البطولة، مشيدةً بأدائهم ومتمنية لهم المزيد من النجاح والتوفيق.