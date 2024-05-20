في نسختها الثانية.. تتويج سيدات الشباب بلقب بطولة الصالات لكرة القدم

كما حصلت اللاعبة منة طارق من فريق العنقاء على جائزة هدافة البطولة، في حين فازت اللاعبة لين محمد من فريق الشباب بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، وحصلت بسمة محمود حارسة مرمى فريق الشباب على جائزة أفضل حارس مرمى بعدما استقبلت 3 أهداف فقط خلال البطولة.