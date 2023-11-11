رياضة

لاعبا "النصر" و"الهلال" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

للجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية
لاعبا "النصر" و"الهلال" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

أعلن الحسابُ الرسمي لدوري "روشن" أبطال آسيا، اليوم السبت؛ التشكيلةَ المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية 2023/ 2024.

وشهدت التشكيلةُ المثالية تواجدَ نجمين من الدوري السعودي؛ وهما: لاعب النصر، البرازيلي "أندرسون تاليسكا"، ولاعب الهلال محمد البريك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف "نافباخور".

خط الدفاع: محمد البريك "الهلال"، ديون جوهان كولز "بوريرام يونايتد"، كيم مين هيوك "بوريرام يونايتد"، رامين رضائيان "سباهان".

خط الوسط: سعيد صادقي "بيرسبوليس"، محمد حسين زاده "سباهان"، فام تان هاي "هانوي"، أندرسون تاليسكا "النصر".

خط الهجوم: ريتشايرو زيڤكوڤيك "ليون سيتى سيلور"، لابا كودجو "العين".

دوري أبطال آسيا

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