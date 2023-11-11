لاعبا "النصر" و"الهلال" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

أعلن الحسابُ الرسمي لدوري "روشن" أبطال آسيا، اليوم السبت؛ التشكيلةَ المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية 2023/ 2024.
وشهدت التشكيلةُ المثالية تواجدَ نجمين من الدوري السعودي؛ وهما: لاعب النصر، البرازيلي "أندرسون تاليسكا"، ولاعب الهلال محمد البريك.
حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف "نافباخور".
خط الدفاع: محمد البريك "الهلال"، ديون جوهان كولز "بوريرام يونايتد"، كيم مين هيوك "بوريرام يونايتد"، رامين رضائيان "سباهان".
خط الوسط: سعيد صادقي "بيرسبوليس"، محمد حسين زاده "سباهان"، فام تان هاي "هانوي"، أندرسون تاليسكا "النصر".
خط الهجوم: ريتشايرو زيڤكوڤيك "ليون سيتى سيلور"، لابا كودجو "العين".