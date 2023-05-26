أخضر الصالات يلتقي صربيا في ختام معسكر البوسنة استعدادًا لكأس العرب

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا السبت، بنظيره منتخب صربيا في ختام مبارياته الودية بمعسكره الحالي المقام في دولة البوسنة والهرسك الذي يستمر حتى 28 من مايو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، وذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.
وأدى أخضر الصالات، اليوم الجمعة، تدريباته على الصالة الرياضية في مقر إقامة البعثة، بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد على تنويع التدريبات اللياقية ثم تقسيم اللاعبين عدة مجموعات وتنفيذ تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة على كامل الصالة.
يذكر أن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة أسفرت عن وجود (أخضر الصالات) في المجموعة A بجانب منتخبات الجزائر وليبيا والسودان.