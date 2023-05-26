أخضر الصالات يلتقي صربيا في ختام معسكر البوسنة استعدادًا لكأس العرب

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا السبت، بنظيره منتخب صربيا في ختام مبارياته الودية بمعسكره الحالي المقام في دولة البوسنة والهرسك الذي يستمر حتى 28 من مايو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، وذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.