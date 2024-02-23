الأهلي للاقتراب من الوصيف .. الطائي لاستعادة توازنه

يبحث الأهلي عن استعادة توازنه وتعويض الإخفاق في الجولة الماضية حينما سقط بفخ الهزيمة من أمام الأخدود للعودة لسكة الانتصارات من أجل المحافظة على آماله في المنافسة على اللقب والاقتراب من النصر الوصيف.