الأهلي للاقتراب من الوصيف .. الطائي لاستعادة توازنه

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024 بإقامة مباراتين غاية في الأهمية للفرق المتنافسة على اعتبار أن الفوز بها سيشكل طوق نجاة للمتنافسين من خلال تحسين مواقعهم في جدول الترتيب.
يحل الأهلي ثالث الترتيب بـ40 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الطائي صاحب المركز السادس عشر بـ18 نقطة على ملعب الأمير مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل عند تمام الساعة الخامسة مساءً.
يبحث الأهلي عن استعادة توازنه وتعويض الإخفاق في الجولة الماضية حينما سقط بفخ الهزيمة من أمام الأخدود للعودة لسكة الانتصارات من أجل المحافظة على آماله في المنافسة على اللقب والاقتراب من النصر الوصيف.
ويأمل الضيوف مواصلة أفضليتهم على صاحب الضيافة في مواجهات الفريقين في المنافسة حيث سبق وأن التقيا في ثلاث مباريات صبت جميعها في مصلحة الأهلي بالفوز.
في المقابل يأمل الطائي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتصحيح مساره ووقف نزيف النقاط والعودة لنغمة الفوز الغائبة عن الفريق في الجولات الخمسة الماضية .
وفي المباراة الثانية يستضيف الحزم متذيل جدول الترتيب بـ13 نقطة الخليج صاحب المركز الثاني عشر بـ22 نقطة على ملعبه بمدينة الرس عند تمام الساعة الثامنة مساءً.
يتطلع الحزم لمداواة جراحه و تعويض خسارته من أمام الفيحاء في الجولة الماضية لإيقاف هدر النقاط والعودة لحصد الانتصارات على أمل زيادة غلته النقطية و تحسين مركزه .
في المقابل يأمل الخليج التعافي من الخسارتين في الجولتين الأخيرتين واستعادة تحقيق النتائج الإيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب للابتعاد عن مناطق الخطر والدخول لوسط الترتيب .