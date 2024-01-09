الاتفاق يقيم معسكره في الإمارات .. ويشارك في بطولة الوحدة الودية الدولية

تقرر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة من 14 حتى 28 يناير المقبل.
حيث سيتخلل المعسكر مشاركة الاتفاق في بطولة الوحدة الودية الدولية والمقرر إقامتها في أبو ظبي من 20 حتى 24 يناير بمشاركة 4 أندية عربية وهم (الوحدة الإماراتي "المستضيف"، الاتفاق السعودي، الزمالك المصري، أم صلال القطري).
وستُقام بطولة الوحدة الدولية بنظام مسابقة الكؤوس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، حيث سيواجه الاتفاق نظيره أم صلال يوم السبت 20 يناير في المقابل سيلتقي في المباراة الثانية الزمالك مع نظيره فريق الوحدة، على أن تُقام يوم الأربعاء 24 يناير مباراة المتأهلين للنهائي وقبلها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.