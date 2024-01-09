الاتفاق يقيم معسكره في الإمارات .. ويشارك في بطولة الوحدة الودية الدولية

وستُقام بطولة الوحدة الدولية بنظام مسابقة الكؤوس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، حيث سيواجه الاتفاق نظيره أم صلال يوم السبت 20 يناير في المقابل سيلتقي في المباراة الثانية الزمالك مع نظيره فريق الوحدة، على أن تُقام يوم الأربعاء 24 يناير مباراة المتأهلين للنهائي وقبلها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.