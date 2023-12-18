توّجه عبد الله بن فهد في العُلا .. المنتخب السعودي يحقق كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل

ومن جهة أخرى رفع الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للقيادة الرشيدة بتحقيق المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كأس العالم للفرق والفردي وقال: "ما نشاهده اليوم من إنجازات تتوالى يأتي بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، فحصول منتخب الرماية من على ظهر الخيل لكأس العالم يأتي امتدادًا لما تحقق هذا العام بحصول منتخب التقاط الأوتاد على كأس العالم بجنوب إفريقيا وكذلك حصول منتخب قفز الحواجز على ذهبيتي دورة الألعاب السعودية للفردي والفرق.