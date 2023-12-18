توّجه عبد الله بن فهد في العُلا .. المنتخب السعودي يحقق كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل

توّج الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية المنتخب السعودي بطلاً لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في منافسات الفرق، فيما توّج الفارس السعودي هشام التميمي بطلاً للعالم في منافسات الفردي والفارس عبد الملك الخريف وصيفًا له في البطولة التي اُختتمت أمس في محافظة العلا.
واستضافت العلا كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، وذلك بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل، والاتحاد الدولي للفنون القتالية.
ومثل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كل من الفرسان هشام التميمي وعبدالملك الخريف وعبدالحميد العبود ومحمد الضفيان وأشرف على تدريبهم المدرب فهد الخريف.
واحتضنت قرية الفرسان في محافظة العلا فعاليّات البطولتين وسط مشاركة واسعة من 18 دولة حول العالم استعرض المشاركون خلالها مهاراتهم في فنون الفروسية والرماية، وتعكس البطولتان أهداف الهيئة الملكية لتعزيز موقع العلا كمركز رائد للفعاليّات الرياضية المتميزة للخيل وتوسيع نطاق عروضها للزوّار والسكان، وتسليط الضوء على العادات والتقاليد وتاريخ الخيول.
وتنافس المشاركون خلال الأيام الثلاثة، على عددٍ من الأشواط والمراحل، والتي انقسمت إلى عدة فئات لتحقيق الألقاب ومنها تصويب الرماح بسرعة ودقة عالية على مسار يبلغ طوله 200 متر.
ومن جهة أخرى رفع الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للقيادة الرشيدة بتحقيق المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كأس العالم للفرق والفردي وقال: "ما نشاهده اليوم من إنجازات تتوالى يأتي بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، فحصول منتخب الرماية من على ظهر الخيل لكأس العالم يأتي امتدادًا لما تحقق هذا العام بحصول منتخب التقاط الأوتاد على كأس العالم بجنوب إفريقيا وكذلك حصول منتخب قفز الحواجز على ذهبيتي دورة الألعاب السعودية للفردي والفرق.
وأضاف: "ولله الحمد نشهد اليوم ختام بطولتي كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد والتي حققت نجاحًا كبيرًا بإشادة ممثلي الاتحادات الدولية الحاضرة والاتحادات المحلية على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية وأحب أن أشكر وأشيد بالشراكة مع الهئية الملكية لمحافظة العلا في تنظيم بطولات الفروسية والتي انعكست بشكل إيجابي على الفروسية وحصولها على تنظيم بطولات دولية وعالمية وفق رؤية واضحة تجعل المملكة في قمة العالم في استضافة الأحداث العالمية.
وتشكّل البطولتان توسعًا كبيرًا في تقويم فعاليّات الفروسية والرياضة في العُلا التي تعد موطنًا للرياضات التراثية، مع التجديد الشامل للمنطقة بوصفها وجهةً عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي، وتتضمن فعاليّات الفروسية المثيرة الأخرى التي تُقام كجزء من تقويم فعاليّات ومهرجانات لحظات العُلا، بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء في الفترة من 17 - 20 يناير 2024، وكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في فبراير 2024.