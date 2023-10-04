فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030

أعلن الاتحادُ الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوزَ الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بينما ستقام المباريات الأولى من البطولة في ثلاث دول من أمريكا الجنوبية هي: أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.
وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.
وأصدر الاتحادُ الدولي لكرة القدم بيانًا جاء فيه: وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على فوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول بطولة كأس عالم أقيمت على الإطلاق التي احتضنتها أوروغواي عام 1930، سيتم لعب أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "وافق مجلس FIFA، الذي يمثّل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم FIFA، التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب؛ ونتيجة لذلك سيتمّ الاحتفال في أمريكا الجنوبية، وستنظّم ثلاث دول في: أمريكا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين وباراجواي - مباراة واحدة لكل من كأس العالم 2030. وستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب؛ حيث بدأ كل شيء في ملعب "Estádio Centenário" الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم FIFA.
وأضاف رئيس الفيفا: "اتفق مجلس الفيفا أيضًا بالإجماع على أنّ العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا".
وتابع: "في عام 2030 سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب وباراجواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي؛ ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم FIFA".
وإطلاقُ الاتحاد الدولي لكرة القدم عمليةٌ تقديم العطاءات لكأس العالم "FIFA 2034™"؛ حيث تمّ الاتفاق أيضًا على أنه تماشيًا مع مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية، وتأمين أفضل ظروف استضافة ممكنة للبطولات، سيتم إجراء عمليات تقديم العطاءات لنسختي 2030 و2034 بشكل متزامن، مع الاتحادات الأعضاء في FIFA من أراضي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقطر. دعا اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2034™.