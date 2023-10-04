فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "وافق مجلس FIFA، الذي يمثّل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم FIFA، التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب؛ ونتيجة لذلك سيتمّ الاحتفال في أمريكا الجنوبية، وستنظّم ثلاث دول في: أمريكا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين وباراجواي - مباراة واحدة لكل من كأس العالم 2030. وستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب؛ حيث بدأ كل شيء في ملعب "Estádio Centenário" الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم FIFA.