العماني عمر اليعقوبي حكمًا للمباراة الافتتاحية لكأس العرب بين السعودية وموريتانيا

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم العماني عمر اليعقوبي حكمًا للمباراة الافتتاحية من النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.
وتُقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي السعودية وموريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان، وتنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب العراق، الذي يستهل مشواره في البطولة من الجولة الثانية.
واختار الاتحاد العربي الحكم العماني عبدالله الحرداني كمساعد أول، والمصري سامي مهلهل مساعد ثانٍ، فيما سيتولى المصري محمد معروف مهام الحكم الرابع.
فيما أسند للحكم المغربي جلال جيد إدارة مباراة الإمارات والأردن ضمن المجموعة الثانية، على أن يساعده مواطنه عبدالصمد ابراتون كمساعد أول، والتونسي فوزي جريد مساعد ثانٍ، في حين سيكون السوداني عبدالعزيز جعفر حكمًا رابعًا.