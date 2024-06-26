في قائمة فريق تحت 18 عامًا.. اتحاد الكرة يقرر إضافة 5 لاعبين سعوديين من مواليد 2005

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم وبناءً على ما رفعته إدارة المنتخبات السنية بالتنسيق مع إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي، وبعد اعتماد مشروع الفئات السنية للموسم المقبل، إضافة 5 لاعبين سعوديين من مواليد 2005 ضمن قائمة الأندية المشاركة في بطولة المملكة تحت 18 عامًا "الدرجة الثانية" وذلك استكمالاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي في اجتماعه الدوري الثالث باعتماد إضافة 5 لاعبين سعوديين لأندية الدرجتين الممتازة والأولى للفئة العمرية ذاتها وبشكل استثنائي للموسم الرياضي المقبل.
ووجّه الاتحاد السعودي تعميمًا للأندية بتزويده بقائمة اللاعبين الخمسة السعوديين من مواليد 2005، سواء من المستمرين مع النادي أو المسجلين بشكل جديد، وذلك في مدة أقصاها يوم 2 سبتمبر المقبل، حيث سيكون استمرار اللاعبين الخمسة كعدد إضافي عن الحد الأعلى لفريق تحت 18 في القائمة وبشكل استثنائي للموسم الرياضي القادم 2024-2025.