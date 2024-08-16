اتحاد القدم يفتح باب التسجيل لدورة الرخصة الآسيوية (C + B) للاعبين السابقين

ووضعت الإدارة الفنية عدداً من اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) للمشاركة في الدورة، وهي أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ولياقياً (كشف طبي)، وأن يكون سبق له المشاركة في دوري المحترفين أو يشارك حالياً (لأكثر من 5 سنوات) وبما لا يقل عن 150 مباراة، بالإضافة لمشاركته في 25 مباراة دولية ورسمية مع المنتخب الوطني (تصفيات كأس العالم، تصفيات كأس آسيا، كأس العالم، وكأس آسيا) أو المشاركة مع ناديه بما لا يقل عن 20 مباراة في (دوري أبطال آسيا، كأس العالم للأندية).