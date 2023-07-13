الهلال يعتلي قائمة الأندية السعودية الأكثر حصولًا على مبالغ مالية من "فيفا"

قال موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس: إن 13 ناديًا سعوديًّا استفادت من مشاركة لاعبيها في مونديال قطر، وفي مقدمتها الهلال الذي نال مبلغ "2.135.334 دولارًا"، وتلاه النصر بـ"1.599.676دولارًا"، وجاء الشباب في المركز الثالث "657.026 دولارًا"، وبعده الاتحاد "585.848 دولارًا"، والأهلي "492.769 دولارًا"، وأبها "324.862 دولارًا"، والوحدة "232.696 دولارًا"، والاتفاق "197.107 دولارات"، والفتح "174.355 دولارًا"، والطائي "142.355 دولارًا"، التعاون "38.326 دولارًا"، والعدالة "16.425 دولارًا"، والرائد "16.425 دولارًا".