الشباب يكرم الطائي برباعية.. وينتزع الصدارة من الهلال

تربع فريق الشباب الأول لكرة القدم، على قمة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب ضيفه الطائي 4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، جاء عن طريق قائد الفريق "جوانكا"، بعد تسديدة ولا أروع من خارج الصندوق عند الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني أضاف آرون سالم بوبيندزا، الهدف الثاني للشباب من ركلة جزاء عند الدقيقة 62 .
ومن ركلة جزاء أخرى للشباب عند الدقيقة 64، أضاف "جوانكا" الهدف الثالث لفريقه.
وفي الدقيقة 82 أضاف "جونيور" الهدف الرابع للشباب، بعد تمريرة رائعة من هتان باهبري.
بتلك النتيجة استعاد الشباب الصدارة من الهلال برصيد 9 نقاط وفارق الأهداف لصالحه ، فيما بقي الطائي على رصيده السابق 6 نقاط.