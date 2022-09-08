الشباب يكرم الطائي برباعية.. وينتزع الصدارة من الهلال

تربع فريق الشباب الأول لكرة القدم، على قمة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب ضيفه الطائي 4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.