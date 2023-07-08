لتدشين معسكره الخارجي.. الاتفاق يصل إلى كرواتيا.. ويستقبل "جيرارد"

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم السبت إلى العاصمة الكرواتية زغرب، ثم توجهت البعثة إلى مكان إقامة المعسكر في سفتي مارتن، الذي سيستمر من 8 إلى 28 يوليو الجاري.
ووصل إلى مقر المعسكر المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ومساعدوه، وهم (إيان فوستر مساعد مدرب أول، توم كلوشو مساعد مدرب ثانٍ، جوردن ميلسون معد بدني، ريي شرويد محلل أداء)، كما وصل المدير الرياضي المدرب الهولندي إلكو شاتوري، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي الكابتن ماجد العمري، ومدير الفريق عادل الحصحوص، وإداري الفريق محمد العمري.
وانتظم المهاجم السويدي روبن كوايسون في المعسكر بعد فراغه من المشاركة الدولية في أيام الفيفا.