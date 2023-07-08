لتدشين معسكره الخارجي.. الاتفاق يصل إلى كرواتيا.. ويستقبل "جيرارد"

ووصل إلى مقر المعسكر المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ومساعدوه، وهم (إيان فوستر مساعد مدرب أول، توم كلوشو مساعد مدرب ثانٍ، جوردن ميلسون معد بدني، ريي شرويد محلل أداء)، كما وصل المدير الرياضي المدرب الهولندي إلكو شاتوري، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي الكابتن ماجد العمري، ومدير الفريق عادل الحصحوص، وإداري الفريق محمد العمري.