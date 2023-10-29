الاتفاق يصل الرياض ويفتح ملف النصر في كأس الملك

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه اليوم الأحد في مقر معسكره والذي يقام في العاصمة الرياض.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات الاتفاق لمواجهة مضيفه النصر مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023/24.
وكان لاعبو الاتفاق الذين كسبوا مباراة الوحدة قد خاضوا تدريباً استرجاعياً، في حين خضع بقية اللاعبين إلى برنامج لياقي في النادي الصحي بأحد فنادق الرياض.
الجدير بالذكر أن القائمة المختارة قد وصلت إلى الرياض فجر اليوم الأحد قادمة من جدة حيث سيقيم الفريق معسكره حتى قبل مواجهة النصر يوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك.