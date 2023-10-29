الاتفاق يصل الرياض ويفتح ملف النصر في كأس الملك

الجدير بالذكر أن القائمة المختارة قد وصلت إلى الرياض فجر اليوم الأحد قادمة من جدة حيث سيقيم الفريق معسكره حتى قبل مواجهة النصر يوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك.