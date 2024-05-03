قمة الهلال والتعاون بالأرقام.. تعرّف عليها

وتجمع مواجهةُ الهلال والتعاون بين الفريقين الأكثر تسجيلًا بواسطة لاعبين مختلفين؛ فالهلال الأكثر على الإطلاق بضمّه لـ16 لاعبًا في قائمة الهدافين، يليه التعاون بالتساوي مع النصر بـ15 لاعبًا، رغمًا عن الفارق التهديفي بينهما "للهلال 86 هدفًا، وللتعاون 48 هدفًا"؛ لذلك سيكون من المتوقع من مدربي الفريقين بحث كيفية الوصول لمرمى المنافس بالاستفادة من جميع عناصرهما في الملعب.