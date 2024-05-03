قمة الهلال والتعاون بالأرقام.. تعرّف عليها

يحلّ الهلال متصدّر دوري روشن السعودي بـ80 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على التعاون صاحب المركز الرابع بـ51 نقطة، في مواجهة ستخطف الأنظار الـ6 مساء الجمعة 3 مايو 2024، ضمن منافسات الجولة الـ30.
وسيشهد اليوم نفسه مباراتين أخريين عند الـ9 مساء؛ تجمع الأولى أبها مع ضيفه الاتحاد، أما الأخرى فستجري بين الاتفاق والفيحاء.
ويبحث الهلال في الجولات الـ5 الأخيرة من الدوري عن 7 نقاط فقط لحسم التتويج، سواء ظفر بها أو فقدها منافسه النصر "71 نقطة"؛ لذلك ستحمل مواجهته أمام التعاون 3 نقاط مهمة في نهاية المشوار.
في موازاة ذلك يقاتل التعاون "51 نقطة" للوصول للمركز الثالث الذي يقوده للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد نجاحه في الجولة الماضية في احتلال المركز الرابع الذي خرج منه الاتحاد "50 نقطة".
ومن المحتمل أن يشارك الصربي "ألكساندر ميتروفيتش" هدّاف الهلال، في مباراة فريقه أمام التعاون، بعد غيابه في المواجهات الدورية الثلاث الأخيرة لفريقه منذ إصابته في مواجهة الشباب الماضية.
وتجمع مواجهةُ الهلال والتعاون بين الفريقين الأكثر تسجيلًا بواسطة لاعبين مختلفين؛ فالهلال الأكثر على الإطلاق بضمّه لـ16 لاعبًا في قائمة الهدافين، يليه التعاون بالتساوي مع النصر بـ15 لاعبًا، رغمًا عن الفارق التهديفي بينهما "للهلال 86 هدفًا، وللتعاون 48 هدفًا"؛ لذلك سيكون من المتوقع من مدربي الفريقين بحث كيفية الوصول لمرمى المنافس بالاستفادة من جميع عناصرهما في الملعب.
بعيدًا عن القوة الهجومية للفريقين، يتميّز التعاون والهلال في خانة الحراسة مع وجود البرازيلي مايلسون "10 شباك نظيفة"، والمغربي ياسين بونو "14 شباك نظيفة". وواجه مايلسون 100 تسديدة في منتهى الدقة باتجاه مرماه، وله منها 71 تصدّيًا، مقابل 56 تصدّيًا لبونو، لكن من مواجهة تسديدات أقل "70 تسديدة"، وبنسبة أعلى من مايلسون تجاوزت "77٪".
وكان سيناريو مواجهة الفريقين في الدور الأول "كسبها الهلال 2-0"، مثيرًا، حين استمرّ التعادل بين الفريقين طوال الدقائق الـ80 الأولى قبل أن يسجل "ميتروفيتش" و"محمد كنو" هدفَي الانتصار.