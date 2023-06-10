المنتخب السعودي لليوغا يفوز بـ 5 ميداليات في بطولة إيفرست الدولية في "نيبال"

في إنجاز تاريخي، فاز المنتخب السعودي لليوغا بخمس ميداليات بينهم ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية.
حيث حصلت اللاعبة "سماهر المالكي" على الميدالية الذهبية، فيما حصل كلٌ من "بدر الغامدي" و"أحمد شيلاتي" و"سارة عامودي" على ثلاث ميداليات فضية وفازت "جود عابد" بالميدالية البرونزية.
وجاء تحقيق هذا الإنجاز الكبير للرياضة السعودية خلال المشاركة في منافسات البطولة الدولية المنعقدة خلال الفترة من 8 وحتى10 يونيو الجاري في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديمقراطية، والتي نظمها الاتحاد الدولي لرياضة اليوغا اسانا بالتعاون مع جمعية نيبال لرياضة اليوغا التابعة لوزارة الرياضة والشباب النيبالية والمجلس الوطني النيبالي للرياضة.
وأعربت نوف بنت محمد المروعي رئيس اللجنة السعودية لليوغا، عن شكرها الجزيل لأبطال المنتخب السعودي لليوغا على هذا الإنجاز غير المسبوق والذي شدد على ريادة المملكة في ممارسة اليوغا على المستوى الإقليمي والعالمي على الرغم من حداثة مشاركة المنتخب السعودي لليوغا في البطولات الدولية، فقد كانت هذه هي المشاركة الأولى فقط في مسيرة المنتخب، لكن نجح أبطال منتخب اليوغا في حصد 5 ميداليات، وهذا عدد كبير مقارنة بحدة التنافس التي شهدتها البطولة وصغر عمر اللاعبين السعوديين المشاركين.
وأشارت "المروعي" إلى أنها تهدي هذا الإنجاز العالمي إلى قيادة المملكة الرشيدة، فبفضل الدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية بجميع أشكالها وتمكن أبطال المنتخب السعودي من الحصول على هذا الكم الكبير من الميداليات خلال المشاركة الأولى للمنتخب في البطولات الدولية.
وأعربت "المروعي" عن فخرها بالمنتخب السعودي لليوغا وبجميع اللاعبين بالمنتخب الذين ينتظر منهم تحقيق مزيدٍ من الميداليات الذهبية والبطولات الدولية، فهذا أحد الأهداف الاستراتيجية التي تخطط اللجنة السعودية لليوغا لتحقيقه.
وأوضحت "المروعي" أن الفوز الذي حققه المنتخب السعودي كان نتيجة للمهارات التي يتحلى بها الفريق وبفضل الإعداد الجيد الذي سبق البطولة، فقد أقامت اللجنة السعودية لليوغا معسكرًا تدريبيًا لمدة أسبوع في العاصمة النيبالية تحت إشراف كادر متخصص منهم المدرب الهندي العالمي "فيجاي ياداف" الفائز بأكثر من 50 بطولة دولية والعديد من الميداليات الذهبية والمستشار الفني للجنة الخبير جاتن تومار استعدادًا للتنافس على الميداليات والمراكز الأولى للبطولة.
يُشار إلى أن المملكة شاركت بستة لاعبين ولاعبات محترفين وبعضهم حاصل على ميداليات وهم: "سماهر منصور المالكي" عن فئة الفتيات فوق 24 سنة، و "جود عابد" عن فئة الفتيات تحت 24 سنة، و"جود شرف" عن فئة الفتيات تحت 14 سنة، و"أحمد الشيلاتي" عن فئة الشباب فوق 24 سنة، و "بدر محمد الغامدي" عن فئة الناشئين أقل من 14 سنة و "سارة عامودي" عن فئة الأستاذة.