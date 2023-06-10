المنتخب السعودي لليوغا يفوز بـ 5 ميداليات في بطولة إيفرست الدولية في "نيبال"

يُشار إلى أن المملكة شاركت بستة لاعبين ولاعبات محترفين وبعضهم حاصل على ميداليات وهم: "سماهر منصور المالكي" عن فئة الفتيات فوق 24 سنة، و "جود عابد" عن فئة الفتيات تحت 24 سنة، و"جود شرف" عن فئة الفتيات تحت 14 سنة، و"أحمد الشيلاتي" عن فئة الشباب فوق 24 سنة، و "بدر محمد الغامدي" عن فئة الناشئين أقل من 14 سنة و "سارة عامودي" عن فئة الأستاذة.