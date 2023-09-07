الاتحاد والنصر في المربع الذهبي لدوري الطائرة للسيدات

تأهّلت أنديةُ الاتحاد والنصر والرياض والزلفي إلى الأدوار النهائية "المربع الذهبي" لبطولة دوري السيدات للكرة الطائرة التي اختتمت على صالة وزارة الرياضة بجدة بمشاركة ثماني فرق، وجاء تأهّل النصر والزلفي بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الأولى التي تضمّ الأهلي والعنقاء، فيما تأهّل الاتحاد والرياض عن المجموعة الثانية التي تضمّ الهلال والقادسية.