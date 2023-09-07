الاتحاد والنصر في المربع الذهبي لدوري الطائرة للسيدات

تأهّلت أنديةُ الاتحاد والنصر والرياض والزلفي إلى الأدوار النهائية "المربع الذهبي" لبطولة دوري السيدات للكرة الطائرة التي اختتمت على صالة وزارة الرياضة بجدة بمشاركة ثماني فرق، وجاء تأهّل النصر والزلفي بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الأولى التي تضمّ الأهلي والعنقاء، فيما تأهّل الاتحاد والرياض عن المجموعة الثانية التي تضمّ الهلال والقادسية.
وستلعب مرحلة الإياب في العاصمة الرياض على صالة وزارة الرياضة خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر من الشهر الحالي، فيما تلعب الفرق المتأهّلة بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأول للرابع.
وتلعب فرق الهلال والأهلي والقادسية والعنقاء لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنظام الدوري من دور واحد.