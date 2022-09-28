الهلال: عودة "الشهري" و"هيون" للتدريبات الجماعية.. قبل موقعة التعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن

وأجرى اللاعب "علي آل بليهي" اليوم أشعة على موضع إصابته في العضلة الضامة؛ وذلك بعد شعوره بآلام عقب عودته من معسكر المنتخب، وستظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين.