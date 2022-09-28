الهلال: عودة "الشهري" و"هيون" للتدريبات الجماعية.. قبل موقعة التعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباته الاعتيادية، استعداداً لمواجهة ضيفه التعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
واشتمل المران على تدريبات لياقية، و تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
وشارك الثنائي "جانغ هيون سو و صالح الشهري" في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية؛ وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.
وأجرى اللاعب "علي آل بليهي" اليوم أشعة على موضع إصابته في العضلة الضامة؛ وذلك بعد شعوره بآلام عقب عودته من معسكر المنتخب، وستظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين.
كما خضع اللاعب "جوستافو كويلار" لجلسة علاجية؛ وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات إصابته في عضلة الساق الخلفية.
ومنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني " دياز" لاعبي المنتخب راحة عن مران اليوم، على أن يشاركوا في التدريبات يوم غد.